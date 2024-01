Börse New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochmittag Abschläge

Am Mittwoch sinkt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.88 Prozent auf 16’682.05 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.744 Prozent auf 16’705.51 Punkte an der Kurstafel, nach 16’830.71 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 16’561.49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’711.88 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.555 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 16’623.45 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 17.10.2023, einen Wert von 15’122.01 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 11’557.19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0.835 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16’900.37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’249.19 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell O Reilly Automotive (+ 1.30 Prozent auf 1’003.08 USD), Datadog A (+ 1.02 Prozent auf 125.05 USD), T-Mobile US (+ 0.90 Prozent auf 164.54 USD), Sirius XM (+ 0.87 Prozent auf 5.22 USD) und Baker Hughes (+ 0.75 Prozent auf 30.90 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen JDcom (-5.11 Prozent auf 22.38 USD), Lucid (-4.34 Prozent auf 2.76 USD), CrowdStrike (-3.65 Prozent auf 275.84 USD), Zscaler (-3.20 Prozent auf 224.75 USD) und Moderna (-3.19 Prozent auf 98.90 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 6’828’462 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.655 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch