Börse New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich

Am Dienstag gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0.52 Prozent auf 14’409.78 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.037 Prozent höher bei 14’340.86 Punkten in den Handel, nach 14’335.51 Punkten am Vortag.

Bei 14’420.44 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 14’232.40 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 14’715.24 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 15’757.00 Punkten. Der NASDAQ 100 wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, einen Stand von 11’405.57 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 32.65 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 15’932.05 Punkte. Bei 10’696.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell DexCom (+ 4.62 Prozent auf 88.83 USD), CoStar Group (+ 3.70 Prozent auf 73.41 USD), Charter A (+ 3.34 Prozent auf 402.80 USD), Cadence Design Systems (+ 2.62 Prozent auf 239.85 USD) und Moderna (+ 2.55 Prozent auf 75.96 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen ON Semiconductor (-4.13 Prozent auf 62.64 USD), Amgen (-2.85 Prozent auf 255.70 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2.72 Prozent auf 101.42 USD), JDcom (-2.00 Prozent auf 25.42 USD) und Baker Hughes (-1.54 Prozent auf 34.42 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 16’309’467 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2.476 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6.27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.33 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch