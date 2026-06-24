Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich

Der NASDAQ 100 sank im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.43 Prozent auf 29’220.06 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.064 Prozent schwächer bei 29’328.40 Punkten, nach 29’347.27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 28’963.10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’592.90 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 4.29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29’481.64 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 24’002.45 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der NASDAQ 100 22’190.52 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 15.92 Prozent zu Buche. 30’762.20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Booking (+ 7.29 Prozent auf 181.25 USD), Shopify A (+ 6.03 Prozent auf 114.17 USD), Axon Enterprise (+ 5.47 Prozent auf 456.73 USD), MercadoLibre (+ 4.79 Prozent auf 1’659.57 USD) und Airbnb (+ 4.00 Prozent auf 144.40 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Rocket Lab (-10.21 Prozent auf 85.41 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9.35 Prozent auf 94.13 USD), Nebius (-5.66 Prozent auf 259.66 USD), CoreWeave (-4.58 Prozent auf 100.88 USD) und Seagate Technology (-4.37 Prozent auf 993.25 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 46’005’776 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.443 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.17 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch