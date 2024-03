Börse New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.99 Prozent fester bei 17’985.01 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.21 Prozent fester bei 18’024.24 Punkten in den Handel, nach 17’808.25 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 17’973.09 Punkte, das Tageshoch hingegen 18’124.32 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, stand der NASDAQ 100 bei 17’685.98 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, bei 16’729.80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 12’519.88 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 8.71 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18’416.73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Tesla (+ 6.25 Prozent auf 173.80 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4.60 Prozent auf 147.68 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4.44 Prozent auf 148.48 USD), Adobe (+ 4.35 Prozent auf 513.86 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4.02 Prozent auf 128.71 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Analog Devices (-2.04 Prozent auf 191.22 USD), eBay (-1.63 Prozent auf 51.35 USD), ON Semiconductor (-1.40 Prozent auf 73.82 USD), Electronic Arts (-1.33 Prozent auf 132.48 USD) und Lululemon Athletica (-1.15 Prozent auf 459.57 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 28’208’656 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.841 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch