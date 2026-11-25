Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.64 Prozent leichter bei 26’046.90 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 3.45 Prozent auf 25’309.61 Punkte an der Kurstafel, nach 26’214.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 24’970.66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’081.65 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 3.13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28’957.53 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29’209.23 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Stand von 25’018.36 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.34 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Axon Enterprise (+ 7.43 Prozent auf 343.05 USD), Analog Devices (+ 6.44 Prozent auf 333.11 USD), Texas Instruments (+ 4.55 Prozent auf 270.19 USD), DoorDash (+ 3.92 Prozent auf 166.40 USD) und Kraft Heinz Company (+ 3.68 Prozent auf 26.51 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Lam Research (-5.68 Prozent auf 185.01 USD), Sandisk (-5.57 Prozent auf 73.61 USD), Micron Technology (-4.53 Prozent auf 601.25 USD), Datadog A (-4.31 Prozent auf 158.25 USD) und NVIDIA (-3.91 Prozent auf 149.30 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 78’253’291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.637 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.59 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch