Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter

Am Freitag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 1.15 Prozent auf 17’808.25 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.488 Prozent tiefer bei 17’926.92 Punkten, nach 18’014.81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 17’930.47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17’764.99 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0.843 Prozent. Vor einem Monat, am 15.02.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 17’845.72 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.12.2023, stand der NASDAQ 100 bei 16’623.45 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, bei 12’251.32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7.64 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 18’416.73 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’249.19 Zähler.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell CoStar Group (+ 8.32 Prozent auf 95.18 USD), Intuitive Surgical (+ 3.11 Prozent auf 396.28 USD), Paccar (+ 2.71 Prozent auf 118.33 USD), Lucid (+ 2.66 Prozent auf 2.70 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.14 Prozent auf 191.06 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Adobe (-13.67 Prozent auf 492.46 USD), Atlassian A (-4.08 Prozent auf 194.43 USD), MercadoLibre (-3.96 Prozent auf 1’499.51 USD), CrowdStrike (-3.94 Prozent auf 315.65 USD) und Intuit (-3.77 Prozent auf 625.52 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 57’272’257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.834 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6.34 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch