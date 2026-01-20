Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter

Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.79 Prozent leichter bei 25’073.34 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1.47 Prozent leichter bei 25’155.03 Punkten, nach 25’529.26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’029.75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’279.78 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 25’346.18 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.10.2025, den Wert von 25’141.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Stand von 21’441.15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0.527 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 25’873.18 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25’029.75 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Monster Beverage (+ 3.40 Prozent auf 80.83 USD), Intel (+ 2.75 Prozent auf 48.25 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2.15 Prozent auf 28.00 USD), Comcast (+ 2.14 Prozent auf 28.42 USD) und Arm (+ 2.06 Prozent auf 107.96 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-7.76 Prozent auf 160.23 USD), lululemon athletica (-5.15 Prozent auf 191.48 USD), Broadcom (-4.80 Prozent auf 334.82 USD), Autodesk (-4.19 Prozent auf 254.56 USD) und KLA-Tencor (-3.97 Prozent auf 1’505.64 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’899’122 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.870 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6.84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch