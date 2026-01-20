Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’170 -0.8%  SPI 18’199 -0.7%  Dow 48’534 -1.7%  DAX 24’703 -1.0%  Euro 0.9256 -0.3%  EStoxx50 5’892 -0.6%  Gold 4’758 1.9%  Bitcoin 70’489 -4.5%  Dollar 0.7895 -1.0%  Öl 64.8 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Sika41879292Novartis1200526DocMorris4261528
Top News
Alphabet-Aktie: Berufung gegen Google-Urteil und 4-Billionen-Meilenstein
Coinbase analysiert 2026: Drei Entwicklungen mit Signalwirkung für den Krypto-Markt
Stellar: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So lohnend wäre ein Einstieg in Cardano von vor 3 Jahren gewesen
ARK übertrifft 2025 den Markt: Diese Top-Aktien setzt Cathie Wood für 2026 in den Fokus
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’047.71
Pkt
-481.55
Pkt
-1.89 %
20:12:56
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ-Handel im Fokus 20.01.2026 20:03:41

Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter

Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.79 Prozent leichter bei 25’073.34 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1.47 Prozent leichter bei 25’155.03 Punkten, nach 25’529.26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’029.75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’279.78 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 25’346.18 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.10.2025, den Wert von 25’141.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Stand von 21’441.15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0.527 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 25’873.18 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25’029.75 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Monster Beverage (+ 3.40 Prozent auf 80.83 USD), Intel (+ 2.75 Prozent auf 48.25 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2.15 Prozent auf 28.00 USD), Comcast (+ 2.14 Prozent auf 28.42 USD) und Arm (+ 2.06 Prozent auf 107.96 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-7.76 Prozent auf 160.23 USD), lululemon athletica (-5.15 Prozent auf 191.48 USD), Broadcom (-4.80 Prozent auf 334.82 USD), Autodesk (-4.19 Prozent auf 254.56 USD) und KLA-Tencor (-3.97 Prozent auf 1’505.64 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’899’122 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.870 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6.84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

12:25 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf VAT Group AG, Comet Holding AG
10:19 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
08:59 SMI geht auf Talfahrt
08:52 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
07:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’685.02 19.82 UFLBSU
Short 13’988.18 13.62 BI7SCU
Short 14’496.89 8.91 S8MBFU
SMI-Kurs: 13’169.96 20.01.2026 17:31:15
Long 12’612.12 19.97 SO0BYU
Long 12’305.36 13.69 S6EBMU
Long 11’769.92 8.85 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

BKW-Aktie tiefrot: Energiekonzern nimmt Wertkorrektur auf Kohlekraftwerk Wilhelmshaven vor
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
Krypto News: Ethereum auf Weg zu $15.000 bis 2027
Hypoport-Aktie rutscht zweistellig ab: Transaktionsvolumen legt 2025 trotz schwachem Schlussquartal zu
ams-OSRAM-Aktie deutlich schwächer: Rückkaufangebot über 300 Millionen Euro nur teilweise genutzt
Zolldrohungen im Grönland-Streit: SMI schliesst schwächer -- DAX schlussendlich knapp unter 25'000-Punkte-Marke -- Feiertag an der Wall Street -- Märkte in Fernost letztlich mehrheitlich im Minus
Zollsorgen: SMI und DAX gehen deutlich tiefer aus dem Handel -- Wall Street mit starken Verlusten -- Märkte in Fernost schliessen schwächer
ARK übertrifft 2025 den Markt: Diese Top-Aktien setzt Cathie Wood für 2026 in den Fokus
DroneShield-Aktie steigt deutlich: Aufnahme ins Regierungs-Panel
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS teils an

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’051.62 -1.87%

finanzen.net News

Datum Titel
19:56 Aktien New York: Schwach - Zollstreit belastet
19:42 Renault steigt in Produktion von Militärdrohnen ein
19:21 ROUNDUP: Tausende Bauern protestieren vor EU-Parlament gegen Mercosur-Deal
19:18 AKTIE IM FOKUS 2: Intel gegen den Trend stark dank positiver Analystenkommentare
19:09 K(l)eine Probiertour für den Kanzler
19:04 Merz: Ernährungssicherheit rückt stärker in den Fokus
19:01 DAVOS: UBS-Chef sieht Bank für künftiges Wachstum gut aufgestellt
18:48 Dänemark bittet Nato um dauerhafte Präsenz in Grönland
18:47 Aktien Wien Schluss: Zollsorgen belasten
18:35 Wadephul: Beziehung zu Schlüsselpartnern in Afrika ausbauen