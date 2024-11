Börse New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus

Am Mittwoch sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 2.74 Prozent auf 20’781.33 Punkte an. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1.70 Prozent auf 20’571.29 Punkte an der Kurstafel, nach 20’227.46 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 20’807.03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’526.64 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 3.85 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, den Stand von 20’035.02 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2024, den Stand von 18’077.92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2023, lag der NASDAQ 100 bei 15’154.93 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 25.61 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20’807.03 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Tesla (+ 14.75 Prozent auf 288.53 USD), Old Dominion Freight Line (+ 11.19 Prozent auf 230.18 USD), Baker Hughes (+ 10.78 Prozent auf 42.74 USD), CSX (+ 8.41 Prozent auf 36.88 USD) und Intel (+ 7.42 Prozent auf 25.05 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Super Micro Computer (-18.05 Prozent auf 22.70 USD), Enphase Energy (-16.82 Prozent auf 74.81 USD), Dollar Tree (-6.53 Prozent auf 62.41 USD), Lucid (-5.33 Prozent auf 2.13 USD) und American Electric Power (-4.13 Prozent auf 96.25 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 55’730’153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.125 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Super Micro Computer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.15 zu Buche schlagen. Mit 4.77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

