Börse New York: NASDAQ 100 notiert im Plus

Um 20:01 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.05 Prozent aufwärts auf 28’477.06 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.591 Prozent höher bei 28’346.81 Punkten, nach 28’180.26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 28’829.66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 28’276.22 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0.294 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30’807.93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’733.16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25’435.70 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 12.98 Prozent. Bei 31’361.37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 11.28 Prozent auf 273.21 USD), Booking (+ 10.64 Prozent auf 172.24 USD), Intuitive Surgical (+ 9.95 Prozent auf 484.62 USD), Take Two (+ 8.54 Prozent auf 211.64 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 8.50 Prozent auf 87.52 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Datadog A (-15.07 Prozent auf 187.28 USD), Lumentum (-11.51 Prozent auf 601.87 USD), CoreWeave (-10.31 Prozent auf 48.20 USD), Marvell Technology (-8.66 Prozent auf 157.07 USD) und Sandisk (-8.27 Prozent auf 1’033.36 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 22’229’764 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4.392 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch