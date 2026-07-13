Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’266 0.2%  SPI 20’065 0.2%  Dow 52’459 -0.3%  DAX 25’114 0.2%  Euro 0.9273 0.5%  EStoxx50 6’271 0.0%  Gold 3’988 -3.0%  Bitcoin 50’420 -2.3%  Dollar 0.8143 0.7%  Öl 82.8 9.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156DocMorris4261528
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Netflix-Bilanz am Donnerstag: Worauf Anleger jetzt achten sollten
JMP Securities bleibt zuversichtlich: Darum übersteht die Microsoft-Aktie die Software-Flaute
Bloom Energy-Aktie fällt nach Short-Attacke: Was Anleger jetzt wissen müssen
SpaceX-Aktie im Visier: Diese China-Warnung sollten Anleger jetzt ernst nehmen
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

29’269.54
Pkt
-555.57
Pkt
-1.86 %
20:20:13
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Kursverlauf 13.07.2026 20:03:29

Börse New York: NASDAQ 100 mit Abgaben

Börse New York: NASDAQ 100 mit Abgaben

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Nachmittag im Minus.

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 1.86 Prozent auf 29’271.15 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.19 Prozent leichter bei 29’471.02 Punkten in den Handel, nach 29’825.11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29’541.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29’252.90 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’635.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25’383.72 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 22’780.60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 16.13 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intuit (+ 7.44 Prozent auf 295.42 USD), Workday (+ 5.33 Prozent auf 146.35 USD), Thomson Reuters (+ 4.19 Prozent auf 93.41 USD), Diamondback Energy (+ 4.11 Prozent auf 190.92 USD) und Automatic Data Processing (+ 3.89 Prozent auf 251.32 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Astera Labs (-13.82 Prozent auf 355.91 USD), Sandisk (-12.36 Prozent auf 1’679.11 USD), AppLovin (-11.81 Prozent auf 447.09 USD), Marvell Technology (-7.95 Prozent auf 217.07 USD) und Arm (-7.61 Prozent auf 298.79 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13’532’650 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.477 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.46 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

16:56 Logo WHS DAX dreht nach Iran-Schock: Nvidia vor Kaufsignal, SpaceX weiter im Absturz
11:51 UBS Logo UBS KeyInvest: Ein zusätzliches Themenfeld
09:18 Marktüberblick: Ölpreise ziehen an
09:04 SMI schwächer erwartet
10.07.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Intel
09.07.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Adecco Group AG
09.07.26 SK hynix: Im Zentrum der KI-Revolution – der Speicherchip-Spezialist vor dem Nasdaq-Debüt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
08.07.26 Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’862.18 19.77 SJ1B5U
Short 15’162.64 13.82 S6BA1U
Short 15’738.48 8.90 SXOBOU
SMI-Kurs: 14’266.18 13.07.2026 17:31:09
Long 13’692.30 19.63 S2B93U
Long 13’384.84 13.82 SNB4VU
Long 12’827.93 8.98 SJYBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie im Visier: Diese China-Warnung sollten Anleger jetzt ernst nehmen
Novo Nordisk-Aktie stabil: Neue Daten könnten Basis verbreitern
Börsen-Schock in Seoul: SK hynix-Absturz nach NASDAQ-Debüt reisst auch Samsung mit
Handel in New York: Dow Jones steigt schlussendlich
TSMC-Aktie im Plus: KI-Boom treibt Umsatz weiter an
Iran-Konflikt eskaliert am Wochenende: Wie werden die Ölpreise reagieren?
Auftrag aus Grossbritannien für Rheinmetall: Aktie gibt dennoch etwas nach
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Apple verklagt ChatGPT-Firma OpenAI

Top-Rankings

KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 28: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 28: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 29’269.81 -1.86%