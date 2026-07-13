Börse New York: NASDAQ 100 mit Abgaben

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 1.86 Prozent auf 29’271.15 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.19 Prozent leichter bei 29’471.02 Punkten in den Handel, nach 29’825.11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29’541.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29’252.90 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’635.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25’383.72 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 22’780.60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 16.13 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intuit (+ 7.44 Prozent auf 295.42 USD), Workday (+ 5.33 Prozent auf 146.35 USD), Thomson Reuters (+ 4.19 Prozent auf 93.41 USD), Diamondback Energy (+ 4.11 Prozent auf 190.92 USD) und Automatic Data Processing (+ 3.89 Prozent auf 251.32 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Astera Labs (-13.82 Prozent auf 355.91 USD), Sandisk (-12.36 Prozent auf 1’679.11 USD), AppLovin (-11.81 Prozent auf 447.09 USD), Marvell Technology (-7.95 Prozent auf 217.07 USD) und Arm (-7.61 Prozent auf 298.79 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13’532’650 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.477 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.46 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch