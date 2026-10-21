Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NASDAQ 100-Kursverlauf
|
21.10.2026 16:00:57
Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Plus
Der NASDAQ 100 bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.
Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0.72 Prozent auf 29’702.18 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.735 Prozent auf 29’707.00 Punkte an der Kurstafel, nach 29’490.28 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’593.70 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’731.78 Zählern.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.551 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 30’482.35 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 29’155.18 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Stand von 25’127.13 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 17.84 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell SpaceX (+ 7.40 Prozent auf 158.72 USD), Datadog A (+ 3.77 Prozent auf 266.09 USD), Rocket Lab (+ 3.74 Prozent auf 52.81 USD), Tesla (+ 2.92 Prozent auf 384.64 USD) und Cadence Design Systems (+ 2.36 Prozent auf 327.43 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Netflix (-4.24 Prozent auf 65.78 USD), CoreWeave (-3.75 Prozent auf 59.80 USD), Nebius (-3.37 Prozent auf 165.68 USD), Intuitive Surgical (-2.74 Prozent auf 425.99 USD) und Alphabet A (ex Google) (-2.38 Prozent auf 332.19 USD) unter Druck.
NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 9’443’815 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.662 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.11 zu Buche schlagen. Mit 6.72 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
22.10.26
|Netflix Aktie News: Netflix am Donnerstagabend in Grün (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 fester (finanzen.ch)
Analysen zu Netflix Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Alphabet A am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|28’958.69
|-2.90%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.