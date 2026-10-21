Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Plus

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0.72 Prozent auf 29’702.18 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.735 Prozent auf 29’707.00 Punkte an der Kurstafel, nach 29’490.28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’593.70 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’731.78 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.551 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 30’482.35 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 29’155.18 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Stand von 25’127.13 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 17.84 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell SpaceX (+ 7.40 Prozent auf 158.72 USD), Datadog A (+ 3.77 Prozent auf 266.09 USD), Rocket Lab (+ 3.74 Prozent auf 52.81 USD), Tesla (+ 2.92 Prozent auf 384.64 USD) und Cadence Design Systems (+ 2.36 Prozent auf 327.43 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Netflix (-4.24 Prozent auf 65.78 USD), CoreWeave (-3.75 Prozent auf 59.80 USD), Nebius (-3.37 Prozent auf 165.68 USD), Intuitive Surgical (-2.74 Prozent auf 425.99 USD) und Alphabet A (ex Google) (-2.38 Prozent auf 332.19 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 9’443’815 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.662 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.11 zu Buche schlagen. Mit 6.72 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch