Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
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19.08.2026 22:33:50
Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsende im Minus
Der NASDAQ 100 zeigte sich zum Handelsende leichter.
Am Mittwoch sank der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0.22 Prozent auf 29’426.02 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.305 Prozent auf 29’580.85 Punkte an der Kurstafel, nach 29’490.96 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’288.75 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’652.30 Zählern.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2.40 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 28’592.66 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 28’818.84 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Stand von 23’384.77 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 16.74 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12.68 Prozent auf 104.25 USD), Marvell Technology (+ 9.85 Prozent auf 237.27 USD), Copart (+ 7.43 Prozent auf 33.85 USD), MercadoLibre (+ 7.28 Prozent auf 1’908.65 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (+ 6.12 Prozent auf 242.61 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Nebius (-9.87 Prozent auf 223.90 USD), Seagate Technology (-7.87 Prozent auf 832.56 USD), Western Digital (-6.87 Prozent auf 462.09 USD), Lam Research (-6.33 Prozent auf 307.17 USD) und Teradyne (-6.09 Prozent auf 379.65 USD) unter Druck.
NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 27’540’787 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.696 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.47 zu Buche schlagen. Mit 6.46 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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