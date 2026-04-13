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NASDAQ 100 im Blick 13.04.2026 22:34:06

Börse New York: NASDAQ 100 letztendlich stärker

Börse New York: NASDAQ 100 letztendlich stärker

Der NASDAQ 100 schloss den Montagshandel im Plus ab.

Der NASDAQ 100 erhöhte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 1.06 Prozent auf 25’383.72 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.188 Prozent schwächer bei 25’069.07 Punkten in den Handel, nach 25’116.34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’387.69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24’999.20 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 13.03.2026, mit 24’380.73 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, lag der NASDAQ 100 bei 25’741.95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 18’690.05 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 0.704 Prozent. Bei 26’165.08 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Cadence Design Systems (+ 8.48 Prozent auf 288.20 USD), Atlassian (+ 7.26 Prozent auf 61.30 USD), AppLovin (+ 6.66 Prozent auf 417.45 USD), Workday (+ 6.60 Prozent auf 119.92 USD) und Adobe (+ 6.55 Prozent auf 240.11 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Fastenal (-6.85 Prozent auf 45.80 USD), Kraft Heinz Company (-2.78 Prozent auf 22.42 USD), Xcel Energy (-2.34 Prozent auf 80.45 USD), Mondelez (-2.24 Prozent auf 57.68 USD) und Keurig Dr Pepper (-1.99 Prozent auf 26.04 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’150’293 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.919 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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