Börse New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer

Am Montag gab der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0.99 Prozent auf 15’839.67 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.00 Prozent leichter bei 15’837.12 Punkten in den Handel, nach 15’997.58 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 15’695.58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15’852.45 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, einen Wert von 15’099.49 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15’490.86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, mit 11’994.26 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 45.82 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16’166.51 Punkten. Bei 10’696.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit IDEXX Laboratories (+ 7.05 Prozent auf 516.61 USD), Illumina (+ 4.14 Prozent auf 114.34 USD), Enphase Energy (+ 2.21 Prozent auf 108.87 USD), Comcast (+ 2.06 Prozent auf 43.08 USD) und Dollar Tree (+ 1.64 Prozent auf 128.22 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Sirius XM (-6.56 Prozent auf 4.56 USD), Palo Alto Networks (-3.22 Prozent auf 286.61 USD), Intel (-3.18 Prozent auf 42.35 USD), MercadoLibre (-3.17 Prozent auf 1’599.63 USD) und Zoom Video Communications (-3.03 Prozent auf 68.16 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 16’922’801 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.740 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Walgreens Boots Alliance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.42 Prozent.

Redaktion finanzen.ch