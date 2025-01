Börse New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Am Donnerstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0.22 Prozent fester bei 21’900.93 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.530 Prozent auf 21’737.24 Punkte an der Kurstafel, nach 21’853.00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 21’900.93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 21’722.04 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.59 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 23.12.2024, einen Wert von 21’503.17 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.10.2024, den Wert von 20’066.96 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 23.01.2024, den Wert von 17’404.21 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 4.41 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21’943.04 Punkten. Bei 20’538.33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 5.41 Prozent auf 64.29 USD), Booking (+ 4.31 Prozent auf 4’818.14 USD), Constellation Energy (+ 4.14 Prozent auf 346.22 USD), Netflix (+ 3.24 Prozent auf 984.86 USD) und Palantir (+ 2.74 Prozent auf 78.98 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Electronic Arts (-16.70 Prozent auf 118.58 USD), Arm (-7.43 Prozent auf 166.56 USD), Micron Technology (-4.02 Prozent auf 104.84 USD), ASML (-2.67 Prozent auf 746.24 USD) und Applied Materials (-2.46 Prozent auf 190.70 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 34’407’336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.464 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Im NASDAQ 100 hat die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5.52 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch