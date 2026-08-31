Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende zu

Der NASDAQ 100 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 29’456.97 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.099 Prozent leichter bei 29’404.29 Punkten in den Handel, nach 29’433.43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 29’483.90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’304.49 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der NASDAQ 100 28’274.20 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 30’333.18 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 23’415.42 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16.86 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit CrowdStrike (+ 5.77 Prozent auf 231.00 USD), Tesla (+ 5.51 Prozent auf 367.95 USD), Sandisk (+ 5.50 Prozent auf 1’566.70 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4.42 Prozent auf 132.94 USD) und QUALCOMM (+ 3.83 Prozent auf 170.48 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Take Two (-6.67 Prozent auf 219.70 USD), Axon Enterprise (-5.69 Prozent auf 566.56 USD), Shopify A (-3.62 Prozent auf 147.37 USD), Workday (-3.55 Prozent auf 197.45 USD) und Airbnb (-3.28 Prozent auf 183.22 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37’338’250 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.525 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.01 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch