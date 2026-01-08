Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’351 0.2%  SPI 18’407 0.1%  Dow 49’266 0.6%  DAX 25’127 0.0%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’904 -0.3%  Gold 4’478 0.5%  Bitcoin 72’780 0.0%  Dollar 0.7988 0.2%  Öl 62.8 3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Tilray-Aktie deutlich im Plus: Verluste werden kleiner - Umsatzerwartungen übertroffen
Erstmals seit 2019: Alphabet-Aktie überholt Apple bei der Marktkapitalisierung und jagt nun NVIDIA
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’507.10
Pkt
-146.79
Pkt
-0.57 %
23:16:01
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Index-Performance 08.01.2026 22:33:47

Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Abend im Minus.

Zum Handelsschluss gab der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.57 Prozent auf 25’507.10 Punkte nach. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0.150 Prozent leichter bei 25’615.35 Punkten, nach 25’653.90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’622.32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’400.16 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.139 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Stand von 25’627.95 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Wert von 25’136.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21’180.96 Punkten auf.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Diamondback Energy (+ 5.13 Prozent auf 147.66 USD), Mondelez (+ 4.81 Prozent auf 53.99 USD), Costco Wholesale (+ 3.71 Prozent auf 915.31 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3.23 Prozent auf 171.07 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.18 Prozent auf 166.97 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Datadog A (-7.61 Prozent auf 130.68 USD), Atlassian (-7.11 Prozent auf 149.43 USD), Autodesk (-5.86 Prozent auf 276.58 USD), Constellation Energy (-4.75 Prozent auf 322.54 USD) und Zscaler (-4.69 Prozent auf 220.32 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 43’136’054 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.895 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.84 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:33 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
10:13 UBS Logo UBS KeyInvest: Global Quantum Leaders Index – Startschuss für einen Megatrend/Eli Lilly / Novo Nordisk – Preiskampf und Patentsieg
09:25 Marktüberblick: Siemens-Aktie gesucht
09:00 Vontobel’s Schweizer Aktienfavoriten («Top Picks») für das Jahr 2026
08:58 SMI kann Gewinne nicht halten
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’880.66 19.31 SYNBEU
Short 14’156.14 13.74 S0WBHU
Short 14’700.21 8.77 SGXB8U
SMI-Kurs: 13’350.82 08.01.2026 17:31:01
Long 12’759.24 19.31 SFDBEU
Long 12’480.32 13.74 SXEBEU
Long 11’955.58 8.94 SZDBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
DroneShield-Aktie mit Atempause: Rekordaufträge, neue Führung und ADF-Kooperation
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer klagt in den USA wegen mRNA-Patenten
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
DroneShield-Aktie nach Höhenflug leichter: Neuer COO bleibt im Blick - ADF-Partnerschaft wird fortgesetzt
NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips
Allianz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt höheres Hold-Rating
Commerzbank-Aktie schwächer: Orcel dämpft Spekulationen um UniCredit-Übernahme
Bayer-Aktie gefragt: Barclays Capital vergibt höhere Einstufung

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’507.10 -0.57%

finanzen.net News

Datum Titel
23:05 'FT': US-Pharmakonzern Merck vor Milliardenkauf von Revolution Medicines
22:52 US-Autoriese General Motors schreibt Milliarden auf Elektroautos und China ab
22:25 Funk von kritischer Infrastruktur in Deutschland leicht abhörbar
22:21 Vance über getötete Frau: 'Opfer linker Ideologie'
22:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: 'Old Economy' hilft Dow voran
22:15 Aktien New York Schluss: 'Old Economy' hilft Dow voran
21:49 ROUNDUP: Rohstoffriesen Glencore und Rio Tinto sprechen wieder über Fusion
21:45 ROUNDUP: Iran-Proteste spitzen sich zu - Internet-Blackout
21:41 Medien: Oppositionelle unter Freigelassenen in Venezuela
21:33 Rohstoffriesen Glencore und Rio Tinto nehmen Fusionsgespräche wieder auf