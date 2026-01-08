Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsschluss gab der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.57 Prozent auf 25’507.10 Punkte nach. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0.150 Prozent leichter bei 25’615.35 Punkten, nach 25’653.90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’622.32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’400.16 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.139 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Stand von 25’627.95 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Wert von 25’136.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21’180.96 Punkten auf.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Diamondback Energy (+ 5.13 Prozent auf 147.66 USD), Mondelez (+ 4.81 Prozent auf 53.99 USD), Costco Wholesale (+ 3.71 Prozent auf 915.31 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3.23 Prozent auf 171.07 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.18 Prozent auf 166.97 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Datadog A (-7.61 Prozent auf 130.68 USD), Atlassian (-7.11 Prozent auf 149.43 USD), Autodesk (-5.86 Prozent auf 276.58 USD), Constellation Energy (-4.75 Prozent auf 322.54 USD) und Zscaler (-4.69 Prozent auf 220.32 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 43’136’054 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.895 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.84 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

