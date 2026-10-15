Sandisk Aktie 141821755 / US80004C2008
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15.10.2026 16:01:09
Börse New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsstart nach
NASDAQ 100-Handel am Donnerstagmorgen.
Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 1.76 Prozent im Minus bei 29’423.31 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.42 Prozent schwächer bei 29’526.71 Punkten, nach 29’950.82 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’641.43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’408.41 Punkten erreichte.
NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 4.46 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 15.09.2026, mit 28’937.84 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’502.60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’745.36 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16.73 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intuit (+ 4.73 Prozent auf 325.11 USD), Autodesk (+ 4.27 Prozent auf 241.01 USD), DexCom (+ 3.89 Prozent auf 86.72 USD), Adobe (+ 3.85 Prozent auf 249.95 USD) und Workday (+ 3.57 Prozent auf 195.50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Rocket Lab (-13.26 Prozent auf 51.33 USD), Nebius (-8.95 Prozent auf 169.36 USD), Lumentum (-8.50 Prozent auf 820.18 USD), Sandisk (-6.80 Prozent auf 1’307.85 USD) und CoreWeave (-6.60 Prozent auf 61.44 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 6’362’488 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.916 Bio. Euro.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.22 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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