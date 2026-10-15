Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9277 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’171 1.6%  Bitcoin 67’848 0.0%  Dollar 0.8270 -1.0%  Öl 105.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Unicredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Suche...
ETF Sparplan

Sandisk Aktie 141821755 / US80004C2008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 15.10.2026 16:01:09

Börse New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsstart nach

Börse New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsstart nach

NASDAQ 100-Handel am Donnerstagmorgen.

Workday
164.92 CHF 5.66%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 1.76 Prozent im Minus bei 29’423.31 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.42 Prozent schwächer bei 29’526.71 Punkten, nach 29’950.82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’641.43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’408.41 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 4.46 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 15.09.2026, mit 28’937.84 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’502.60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’745.36 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16.73 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intuit (+ 4.73 Prozent auf 325.11 USD), Autodesk (+ 4.27 Prozent auf 241.01 USD), DexCom (+ 3.89 Prozent auf 86.72 USD), Adobe (+ 3.85 Prozent auf 249.95 USD) und Workday (+ 3.57 Prozent auf 195.50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Rocket Lab (-13.26 Prozent auf 51.33 USD), Nebius (-8.95 Prozent auf 169.36 USD), Lumentum (-8.50 Prozent auf 820.18 USD), Sandisk (-6.80 Prozent auf 1’307.85 USD) und CoreWeave (-6.60 Prozent auf 61.44 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 6’362’488 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.916 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.22 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sandisk Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten