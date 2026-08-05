Börse New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0.64 Prozent fester bei 29’923.73 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.438 Prozent höher bei 29’863.27 Punkten, nach 29’733.16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’785.69 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’946.93 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 5.82 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29’329.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28’015.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23’018.56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 18.72 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Shopify A (+ 18.18 Prozent auf 145.72 USD), Amgen (+ 5.99 Prozent auf 413.37 USD), Booking (+ 5.73 Prozent auf 205.40 USD), NVIDIA (+ 3.87 Prozent auf 220.14 USD) und AppLovin (+ 3.41 Prozent auf 434.00 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen SpaceX (-10.33 Prozent auf 112.38 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4.67 Prozent auf 494.36 USD), Astera Labs (-4.06 Prozent auf 346.97 USD), Kraft Heinz Company (-3.72 Prozent auf 25.65 USD) und DexCom (-3.65 Prozent auf 83.77 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11’149’590 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.333 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.03 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch