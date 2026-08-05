Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’511 0.3%  SPI 20’436 0.5%  Dow 54’727 1.2%  DAX 26’266 0.2%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 6’501 0.2%  Gold 4’200 3.0%  Bitcoin 51’893 0.1%  Dollar 0.8081 -0.1%  Öl 79.6 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Sandoz124359842Rheinmetall345850Sika41879292SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
CXMT-Aktie: Chinas Speicherchip-Offensive sorgt für Nervosität bei Micron & Co.
Ausblick: Fluence Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Netflix-Aktie: Streamingdienst von Störungen betroffen
Analyse: So bewertet DZ BANK die Infineon-Aktie
Amgen-Aktie freundlich: Prognose nach starkem Quartal angehoben
Suche...
Plus500 Depot

SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ 100-Performance im Fokus 05.08.2026 16:01:14

Börse New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus

Börse New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus

Machte sich der NASDAQ 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

NVIDIA
177.66 CHF 4.32%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0.64 Prozent fester bei 29’923.73 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.438 Prozent höher bei 29’863.27 Punkten, nach 29’733.16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’785.69 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’946.93 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 5.82 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29’329.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28’015.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23’018.56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 18.72 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Shopify A (+ 18.18 Prozent auf 145.72 USD), Amgen (+ 5.99 Prozent auf 413.37 USD), Booking (+ 5.73 Prozent auf 205.40 USD), NVIDIA (+ 3.87 Prozent auf 220.14 USD) und AppLovin (+ 3.41 Prozent auf 434.00 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen SpaceX (-10.33 Prozent auf 112.38 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4.67 Prozent auf 494.36 USD), Astera Labs (-4.06 Prozent auf 346.97 USD), Kraft Heinz Company (-3.72 Prozent auf 25.65 USD) und DexCom (-3.65 Prozent auf 83.77 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11’149’590 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.333 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.03 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen

T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SpaceX

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?