Börse New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus

Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.05 Prozent auf 25’559.10 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.640 Prozent stärker bei 25’710.60 Punkten, nach 25’547.08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25’444.28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’735.48 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 0.225 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 16.12.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25’132.94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24’657.24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21’091.25 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1.40 Prozent. Bei 25’873.18 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 25’086.36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 5.53 Prozent auf 355.23 USD), CoStar Group (+ 3.52 Prozent auf 65.61 USD), Lam Research (+ 3.13 Prozent auf 224.28 USD), Honeywell (+ 2.27 Prozent auf 219.91 USD) und Applied Materials (+ 1.96 Prozent auf 325.34 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Constellation Energy (-9.39 Prozent auf 309.15 USD), Atlassian (-4.10 Prozent auf 123.18 USD), AppLovin (-3.02 Prozent auf 588.68 USD), Kraft Heinz Company (-2.68 Prozent auf 23.59 USD) und Intel (-2.63 Prozent auf 47.05 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 19’574’376 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.833 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

