NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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31.08.2026 16:00:36
Börse New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Der NASDAQ 100 fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.
Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 15:57 Uhr via NASDAQ 0.10 Prozent schwächer bei 29’403.52 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.099 Prozent auf 29’404.29 Punkte an der Kurstafel, nach 29’433.43 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29’465.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29’339.75 Punkten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28’274.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Wert von 30’333.18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23’415.42 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16.65 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern erreicht.
NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CrowdStrike (+ 5.58 Prozent auf 230.59 USD), Sandisk (+ 3.22 Prozent auf 1’532.81 USD), Diamondback Energy (+ 3.07 Prozent auf 203.74 USD), Palo Alto Networks (+ 2.79 Prozent auf 381.94 USD) und Fortinet (+ 2.48 Prozent auf 170.13 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Take Two (-6.86 Prozent auf 219.24 USD), PayPal (-4.11 Prozent auf 44.94 EUR), Shopify A (-3.98 Prozent auf 146.82 USD), Axon Enterprise (-2.78 Prozent auf 584.00 USD) und AppLovin (-2.74 Prozent auf 309.06 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’472’344 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.525 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten
2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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