Börse New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit klaren Verlusten

Letztendlich fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 3.60 Prozent auf 21’209.31 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.098 Prozent auf 21’979.53 Punkte an der Kurstafel, nach 22’001.08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 22’038.08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 21’146.83 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 3.12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 20’539.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19’344.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 16’729.80 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 28.20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 22’133.22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Exelon (+ 0.11 Prozent auf 36.56 USD), T-Mobile US (-0.01 Prozent auf 220.69 USD), eBay (-0.19 Prozent auf 64.11 USD), Monster Beverage (-0.79 Prozent auf 51.54 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-1.04 Prozent auf 101.35 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-8.33 Prozent auf 2.53 USD), Tesla (-8.28 Prozent auf 440.13 USD), Zscaler (-7.36 Prozent auf 185.69 USD), Atlassian A (-7.26 Prozent auf 250.19 USD) und CrowdStrike (-7.24 Prozent auf 349.18 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 66’306’931 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.653 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

