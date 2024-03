Börse New York: NASDAQ 100 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen

Am Dienstag stieg der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 1.49 Prozent auf 18’219.11 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.620 Prozent stärker bei 18’063.02 Punkten in den Handel, nach 17’951.69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18’228.37 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17’919.33 Zählern.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, lag der NASDAQ 100 bei 17’882.66 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 16’354.25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, einen Stand von 11’830.28 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 10.13 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18’416.73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit NVIDIA (+ 7.16 Prozent auf 919.13 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 5.60 Prozent auf 118.16 USD), JDcom (+ 4.99 Prozent auf 27.37 USD), CrowdStrike (+ 3.75 Prozent auf 329.27 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.34 Prozent auf 499.75 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Enphase Energy (-5.98 Prozent auf 121.00 USD), Illumina (-4.57 Prozent auf 132.71 USD), Lucid (-2.34 Prozent auf 2.92 USD), Warner Bros Discovery (-2.32 Prozent auf 8.86 USD) und Xcel Energy (-1.91 Prozent auf 51.90 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 19’959’482 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.760 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

