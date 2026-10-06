Börse New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Dienstagmittag zu

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.78 Prozent höher bei 31’317.71 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.576 Prozent auf 31’255.40 Punkte an der Kurstafel, nach 31’076.44 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 31’208.20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31’361.37 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’544.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29’697.87 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24’978.56 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 24.25 Prozent nach oben. Bei 31’361.37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Constellation Energy (+ 14.02 Prozent auf 305.15 USD), Astera Labs (+ 8.74 Prozent auf 394.00 USD), Nebius (+ 8.38 Prozent auf 252.05 USD), Marvell Technology (+ 8.18 Prozent auf 293.45 USD) und CoreWeave (+ 4.46 Prozent auf 91.29 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Seagate Technology (-8.22 Prozent auf 814.17 USD), Western Digital (-6.54 Prozent auf 412.75 USD), KLA (-3.89 Prozent auf 198.80 USD), Lam Research (-3.60 Prozent auf 333.34 USD) und DexCom (-2.89 Prozent auf 84.39 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11’518’558 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 5.123 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.12 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch