NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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15.09.2026 20:03:23
Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone
Mit dem NASDAQ 100 geht es derzeit abwärts.
Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.61 Prozent tiefer bei 28’950.05 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.093 Prozent tiefer bei 29’100.16 Punkten in den Handel, nach 29’127.16 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29’142.80 Punkte, das Tagestief hingegen 28’913.49 Zähler.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 30’046.14 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 30’543.92 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Wert von 24’293.78 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 14.85 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell QUALCOMM (+ 4.85 Prozent auf 188.89 USD), Diamondback Energy (+ 3.22 Prozent auf 212.35 USD), CrowdStrike (+ 2.92 Prozent auf 242.25 USD), DexCom (+ 2.62 Prozent auf 86.90 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1.89 Prozent auf 502.73 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Axon Enterprise (-10.39 Prozent auf 439.25 USD), Seagate Technology (-5.11 Prozent auf 764.35 USD), Synopsys (-4.79 Prozent auf 363.18 USD), Take Two (-3.89 Prozent auf 214.24 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (-3.68 Prozent auf 240.79 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen
Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9’812’855 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4.563 Bio. Euro heraus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick
Die Micron Technology-Aktie hat mit 5.94 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.60 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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