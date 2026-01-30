Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.95 Prozent tiefer bei 25’639.26 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.557 Prozent tiefer bei 25’740.19 Punkten, nach 25’884.30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’456.18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25’823.30 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.032 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 25’462.56 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 25’734.81 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 30.01.2025, einen Stand von 21’508.12 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1.72 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’165.08 Punkten. 24’954.18 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Charter A (+ 6.44 Prozent auf 203.85 USD), Tesla (+ 4.12 Prozent auf 433.72 USD), T-Mobile US (+ 3.75 Prozent auf 196.37 USD), PepsiCo (+ 1.57 Prozent auf 151.03 USD) und Mondelez (+ 1.31 Prozent auf 58.06 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen KLA-Tencor (-13.95 Prozent auf 1’449.63 USD), AppLovin (-12.50 Prozent auf 498.07 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5.71 Prozent auf 237.79 USD), Microchip Technology (-4.89 Prozent auf 75.48 USD) und ON Semiconductor (-4.86 Prozent auf 59.18 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 23’625’953 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.898 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

