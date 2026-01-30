Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’220 0.3%  Dow 48’834 -0.5%  DAX 24’539 0.9%  Euro 0.9161 0.1%  EStoxx50 5’948 1.0%  Gold 4’886 -9.2%  Bitcoin 65’086 0.7%  Dollar 0.7717 0.9%  Öl 70.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335SAP345952NVIDIA994529Rheinmetall345850Novartis1200526ABB1222171
Top News
Tesla-Aktie im Aufschwung: Spekulationen über SpaceX-Allianz mit Tesla und xAI im Blick
Gold und Silber fallen weiter - Unsicherheit um künftige US-Geldpolitik belastet
NVIDIA-Aktie schwächelt dennoch: China erteilt wohl Freigabe für DeepSeek-Chips
Bitcoin-Treasury-Check: Aktien von Metaplanet und MicroStrategy im Vergleich
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
eToro entdecken

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’598.18
Pkt
-286.12
Pkt
-1.11 %
20:33:29
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ 100-Entwicklung 30.01.2026 20:03:36

Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone

Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag mit negativem Vorzeichen.

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.95 Prozent tiefer bei 25’639.26 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.557 Prozent tiefer bei 25’740.19 Punkten, nach 25’884.30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’456.18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25’823.30 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.032 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 25’462.56 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 25’734.81 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 30.01.2025, einen Stand von 21’508.12 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1.72 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’165.08 Punkten. 24’954.18 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Charter A (+ 6.44 Prozent auf 203.85 USD), Tesla (+ 4.12 Prozent auf 433.72 USD), T-Mobile US (+ 3.75 Prozent auf 196.37 USD), PepsiCo (+ 1.57 Prozent auf 151.03 USD) und Mondelez (+ 1.31 Prozent auf 58.06 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen KLA-Tencor (-13.95 Prozent auf 1’449.63 USD), AppLovin (-12.50 Prozent auf 498.07 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5.71 Prozent auf 237.79 USD), Microchip Technology (-4.89 Prozent auf 75.48 USD) und ON Semiconductor (-4.86 Prozent auf 59.18 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 23’625’953 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.898 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:41 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 14.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alphabet, Amazon, Apple
09:13 Marktüberblick: adidas und Apple im Fokus
08:47 ABB und Roche verhelfen SMI zu kräftigem Plus
07:26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hohe Kursschwankungen
29.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
29.01.26 Eine Woche der Erholung für US-Aktien
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’724.50 19.62 SS4B5U
Short 13’998.06 13.99 SJ4BMU
Short 14’547.81 8.77 SAIB4U
SMI-Kurs: 13’188.26 30.01.2026 17:30:01
Long 12’656.41 19.92 SWHB5U
Long 12’348.42 13.62 S8IBHU
Long 11’841.24 8.94 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen
Krypto-Märchen werden wahr: Wie das digitale Gold eine neue Generation von Superreichen schuf
SAP-Aktie tiefrot: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht - Umsatzerwartungen leicht verfehlt
NVIDIA-Aktie schwächelt dennoch: China erteilt wohl Freigabe für DeepSeek-Chips
DroneShield-Aktie fällt: Kapitalerhöhung drückt Kurs trotz Rekordjahr
Roche-Aktie leichter: Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina verdoppelt

Top-Rankings

Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im Januar 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 05/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’589.38 -1.14%

finanzen.net News

Datum Titel
20:16 Mexiko warnt vor humanitärer Krise in Kuba nach US-Drohung
20:14 Aktien New York: Trumps Fed-Nominierung bringt Verluste mit sich
19:51 GNW-News: Dictador ernennt Will Smith zum Global Artistic Director und schlägt damit ein visionäres neues Kapitel für den Premiumrum-Hersteller auf
19:44 ROUNDUP: Gold und Silber weiten Verluste aus - Fed-Nominierung belastet
19:16 Trump: Mehr Kriegsschiffe in Richtung Iran unterwegs
19:07 USA verhängen neue Sanktionen gegen iranische Politiker
18:58 Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX gewinnt halbes Prozent
18:31 US-Anleihen: Leichte Kursverluste - Fed-Nominierung bewegt wenig
18:29 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne nach Trumps Fed-Nominierung
18:20 ROUNDUP: Merz sieht Webers EU-Reformvorschläge skeptisch