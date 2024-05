Börse New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag in Rot

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.19 Prozent schwächer bei 18’677.97 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.105 Prozent auf 18’733.54 Punkte an der Kurstafel, nach 18’713.80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 18’756.69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18’660.28 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.640 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 22.04.2024, einen Wert von 17’210.89 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 22.02.2024, den Wert von 18’004.70 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.05.2023, den Wert von 13’849.74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 12.90 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18’756.69 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Moderna (+ 11.32 Prozent auf 159.95 USD), Enphase Energy (+ 9.82 Prozent auf 122.45 USD), Analog Devices (+ 9.03 Prozent auf 236.20 USD), ON Semiconductor (+ 5.21 Prozent auf 76.62 USD) und Electronic Arts (+ 4.23 Prozent auf 134.30 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Lululemon Athletica (-7.36 Prozent auf 299.20 USD), Tesla (-3.97 Prozent auf 179.19 USD), Baker Hughes (-2.60 Prozent auf 32.16 USD), Sirius XM (-2.42 Prozent auf 2.82 USD) und PayPal (-2.31 Prozent auf 62.62 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 9’111’786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.911 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9.11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

