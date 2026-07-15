Börse New York: NASDAQ 100 am Mittag in Rot

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0.72 Prozent auf 29’371.86 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.586 Prozent auf 29’759.81 Punkte an der Kurstafel, nach 29’586.29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’771.89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’334.87 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 0.336 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30’543.92 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 26’204.58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22’884.59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 16.53 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell PayPal (+ 17.14 Prozent auf 47.88 EUR), Thomson Reuters (+ 5.83 Prozent auf 97.09 USD), IDEXX Laboratories (+ 4.14 Prozent auf 563.06 USD), Cintas (+ 4.03 Prozent auf 191.75 USD) und Apple (+ 3.70 Prozent auf 326.51 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Sandisk (-11.82 Prozent auf 1’550.01 USD), Lumentum (-8.75 Prozent auf 743.54 USD), Western Digital (-8.34 Prozent auf 516.34 USD), Seagate Technology (-8.22 Prozent auf 806.13 USD) und Micron Technology (-8.00 Prozent auf 904.48 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 8’103’124 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.306 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.68 erwartet. Mit 6.40 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch