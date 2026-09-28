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NASDAQ 100 im Fokus 28.09.2026 20:03:27

Börse New York in Rot: So performt der NASDAQ 100 am Montagnachmittag

Börse New York in Rot: So performt der NASDAQ 100 am Montagnachmittag

Der NASDAQ 100 bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.89 Prozent auf 30’336.65 Punkte abwärts. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.593 Prozent auf 30’426.63 Punkte an der Kurstafel, nach 30’608.13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 30’081.06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’480.40 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29’433.43 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 29’118.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24’503.85 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 20.35 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’770.63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Palo Alto Networks (+ 4.55 Prozent auf 391.79 USD), CrowdStrike (+ 3.06 Prozent auf 259.85 USD), Intuitive Surgical (+ 2.49 Prozent auf 415.25 USD), NVIDIA (+ 2.27 Prozent auf 230.17 USD) und ASML (+ 2.02 Prozent auf 1’779.25 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Arm (-8.02 Prozent auf 285.43 USD), DoorDash (-6.37 Prozent auf 181.05 USD), QUALCOMM (-6.11 Prozent auf 189.63 USD), Intel (-6.01 Prozent auf 115.61 USD) und Lumentum (-5.29 Prozent auf 891.84 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17’888’385 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.766 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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