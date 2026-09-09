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|NASDAQ 100-Performance im Fokus
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09.09.2026 18:00:42
Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags
Der NASDAQ 100 gibt sich heute schwächer.
Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0.31 Prozent auf 29’414.75 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.257 Prozent auf 29’431.94 Punkte an der Kurstafel, nach 29’507.70 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29’334.41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29’563.60 Punkten lag.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0.777 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’722.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’084.50 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23’839.80 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16.70 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Punkten.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Datadog A (+ 6.90 Prozent auf 224.74 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6.17 Prozent auf 651.32 USD), Astera Labs (+ 6.11 Prozent auf 306.51 USD), Marvell Technology (+ 5.64 Prozent auf 238.13 USD) und Lumentum (+ 3.73 Prozent auf 1’015.00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Comcast (-5.81 Prozent auf 24.80 USD), Booking (-4.70 Prozent auf 171.82 USD), SpaceX (-4.66 Prozent auf 146.32 USD), Shopify A (-4.17 Prozent auf 128.51 USD) und KLA (-3.47 Prozent auf 182.42 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 15’746’105 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.769 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen
2027 verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6.43 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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