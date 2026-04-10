Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels leichter

Am Freitag schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.11 Prozent) bei 6’816.89 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 54.784 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.218 Prozent auf 6’839.54 Punkte an der Kurstafel, nach 6’824.66 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6’845.77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’808.46 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 3.48 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 10.03.2026, einen Stand von 6’781.48 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’966.28 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, lag der S&P 500 bei 5’268.05 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.606 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Organon Company (+ 27.79 Prozent auf 8.83 USD), Super Micro Computer (+ 8.79 Prozent auf 25.26 USD), Texas Pacific Land (+ 8.47 Prozent auf 409.97 USD), Coherent (+ 8.21 Prozent auf 307.50 USD) und EchoStar A (+ 7.08 Prozent auf 128.59 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Akamai (-16.66 Prozent auf 91.35 USD), ServiceNow (-7.58 Prozent auf 83.00 USD), DXC Technology (-7.52 Prozent auf 11.44 USD), Palo Alto Networks (-6.74 Prozent auf 155.73 USD) und Cadence Design Systems (-5.46 Prozent auf 265.66 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 39’470’263 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.787 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Perrigo Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch