Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

Am Donnerstag tendierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 1.21 Prozent tiefer bei 7’663.43 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 64.023 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.872 Prozent auf 7’689.54 Punkte an der Kurstafel, nach 7’757.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’702.94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’637.36 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 0.511 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’764.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7’498.96 Punkten berechnet. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 6’699.40 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.74 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Allegion (+ 11.02 Prozent auf 176.52 USD), Roper Technolgies (+ 9.73 Prozent auf 436.23 USD), Robert Half (+ 8.78 Prozent auf 37.68 USD), Lennar (+ 8.69 Prozent auf 84.45 USD) und Blackstone (+ 8.38 Prozent auf 118.75 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Moderna (-17.57 Prozent auf 202.63 USD), Coherent (-12.51 Prozent auf 207.82 USD), Lam Research (-11.76 Prozent auf 230.15 USD), Lumentum (-11.54 Prozent auf 752.54 USD) und Flex (-11.08 Prozent auf 76.69 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 37’746’696 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.642 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 14.77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch