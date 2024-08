Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Der S&P 500 fiel im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.89 Prozent auf 5’570.64 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 45.661 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.317 Prozent auf 5’638.67 Punkte an der Kurstafel, nach 5’620.85 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5’643.22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’560.95 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.241 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 22.07.2024, einen Stand von 5’564.41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, wurde der S&P 500 auf 5’307.01 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, lag der S&P 500 bei 4’387.55 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 17.45 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 5’669.67 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Franklin Resources (+ 4.55 Prozent auf 20.68 USD), Gap (+ 3.91 Prozent auf 24.44 USD), CenterPoint Energy (+ 3.06 Prozent auf 26.94 USD), Alexandria Real Estate Equities (+ 2.20 Prozent auf 118.36 USD) und State Street (+ 2.18 Prozent auf 82.56 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen SVB Financial Group (-33.33 Prozent auf 0.02 USD), Advance Auto Parts (-17.47 Prozent auf 51.10 USD), First Republic Bank (-15.79 Prozent auf 0.02 USD), Moderna (-6.47 Prozent auf 81.04 USD) und Intel (-6.12 Prozent auf 20.10 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 68’612’517 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.089 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch