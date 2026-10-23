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|S&P 500 im Fokus
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23.10.2026 16:01:04
Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Das macht das Börsenbarometer in New York heute.
Um 15:59 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.42 Prozent auf 7’631.43 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 64.339 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.548 Prozent leichter bei 7’621.42 Punkten in den Handel, nach 7’663.43 Punkten am Vortag.
Bei 7’615.69 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’637.18 Punkten den höchsten Stand markierte.
S&P 500-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.926 Prozent abwärts. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Stand von 7’706.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’408.30 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Wert von 6’738.44 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 11.27 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Robert Half (+ 14.65 Prozent auf 43.20 USD), Crown Castle (+ 12.65 Prozent auf 88.80 USD), American Tower (+ 6.55 Prozent auf 193.46 USD), SBA Communications REIT (A) (+ 6.17 Prozent auf 189.39 USD) und Omnicom Group (+ 3.77 Prozent auf 85.67 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Comfort Systems USA (-9.80 Prozent auf 1’154.04 USD), Bloom Energy (-9.29 Prozent auf 197.53 USD), Norwegian Cruise Line (-5.73 Prozent auf 14.65 USD), Dollar Tree (-5.51 Prozent auf 123.82 USD) und United Rentals (-4.85 Prozent auf 1’057.15 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 2’427’141 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.771 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
S&P 500-Fundamentaldaten im Blick
Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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