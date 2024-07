Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag verbuchte der S&P 500 via NYSE letztendlich ein Minus in Höhe von 0.78 Prozent auf 5’544.59 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 47.407 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.259 Prozent höher bei 5’602.73 Punkten, nach 5’588.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’522.81 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’614.05 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 1.66 Prozent. Vor einem Monat, am 18.06.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’487.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’011.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’554.98 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 16.90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’669.67 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit First Republic Bank (+ 50.00 Prozent auf 0.03 USD), DR Horton (+ 10.10 Prozent auf 173.42 USD), Quanta Services (+ 8.07 Prozent auf 264.71 USD), Cintas (+ 5.44 Prozent auf 758.97 USD) und Allstate (+ 3.51 Prozent auf 176.69 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil SVB Financial Group (-33.33 Prozent auf 0.02 USD), Dominos Pizza (-13.57 Prozent auf 409.04 USD), Alaska Air Group (-6.94 Prozent auf 37.25 USD), Eli Lilly and (-6.26 Prozent auf 848.90 USD) und Bio-Rad Laboratories (-5.77 Prozent auf 300.27 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 59’528’148 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3.294 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

2024 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch