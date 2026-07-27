Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht am Montagmittag Verluste

Um 17:58 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.20 Prozent leichter bei 7’397.41 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.049 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.808 Prozent auf 7’471.84 Punkte an der Kurstafel, nach 7’411.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 7’480.57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’386.55 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 7’354.02 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’173.91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, notierte der S&P 500 bei 6’388.64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.86 Prozent zu Buche. Bei 7’620.90 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Robert Half (+ 9.97 Prozent auf 38.81 USD), Tyson Foods (+ 7.36 Prozent auf 61.68 USD), Gartner (+ 7.05 Prozent auf 150.41 USD), Tyler Technologies (+ 6.79 Prozent auf 317.33 USD) und CoStar Group (+ 6.72 Prozent auf 29.52 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Sandisk (-11.52 Prozent auf 1’271.00 USD), Coherent (-8.75 Prozent auf 257.67 USD), Lam Research (-8.49 Prozent auf 279.29 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7.98 Prozent auf 480.32 USD) und Lumentum (-7.85 Prozent auf 703.12 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 12’946’106 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.385 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index verzeichnet die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch