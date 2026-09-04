Börse New York in Rot: S&P 500 schwächer

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.42 Prozent tiefer bei 7’715.06 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61.405 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.165 Prozent tiefer bei 7’734.95 Punkten in den Handel, nach 7’747.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’750.19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’706.12 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0.228 Prozent. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 7’736.52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der S&P 500 bei 7’584.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’502.08 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.49 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’816.70 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Cerebras Systems (+ 11.74 Prozent auf 212.80 USD), Sandisk (+ 8.61 Prozent auf 1’688.83 USD), KLA (+ 7.37 Prozent auf 185.69 USD), Coherent (+ 6.33 Prozent auf 281.15 USD) und Marvell Technology (+ 5.46 Prozent auf 220.23 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Autodesk (-7.94 Prozent auf 218.65 USD), Equifax (-7.16 Prozent auf 175.55 USD), Tesla (-6.36 Prozent auf 352.42 USD), Adobe (-6.09 Prozent auf 268.34 USD) und Synopsys (-6.02 Prozent auf 391.24 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 13’043’454 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.651 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch