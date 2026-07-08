Bath & Body Works Aktie 112661846 / US0708301041
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08.07.2026 18:00:43
Börse New York in Rot: S&P 500 schwächelt am Mittag
Der S&P 500 zeigt sich am Mittwoch in Rot.
Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.99 Prozent tiefer bei 7’429.68 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.632 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.552 Prozent schwächer bei 7’462.46 Punkten, nach 7’503.85 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 7’476.54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’421.82 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 1.03 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’405.73 Punkten auf. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 6’782.81 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, lag der S&P 500 noch bei 6’225.52 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.33 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Valero Energy (+ 6.01 Prozent auf 282.22 USD), Occidental Petroleum (+ 5.69 Prozent auf 54.62 USD), Phillips 66 (+ 5.69 Prozent auf 189.01 USD), Marathon Petroleum (+ 5.20 Prozent auf 280.18 USD) und Caseys General Stores (+ 4.85 Prozent auf 840.85 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Moderna (-6.69 Prozent auf 74.43 USD), DoorDash (-6.29 Prozent auf 183.40 USD), Bath Body Works (-6.16 Prozent auf 19.35 USD), Global Payments (-6.13 Prozent auf 72.83 USD) und Palo Alto Networks (-6.06 Prozent auf 316.60 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9’626’601 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.143 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.55 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
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