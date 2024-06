Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Am Freitag beendete der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.04 Prozent) bei 5’431.60 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 46.185 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.349 Prozent leichter bei 5’414.80 Punkten, nach 5’433.74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’432.39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’403.75 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 1.69 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.05.2024, lag der S&P 500 noch bei 5’246.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.03.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’150.48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.06.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4’372.59 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 14.52 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’447.25 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit First Republic Bank (+ 25.00 Prozent auf 0.03 USD), Adobe (+ 14.51 Prozent auf 525.31 USD), Hasbro (+ 6.00) Prozent auf 61.50 USD), Broadcom (+ 3.34 Prozent auf 1’735.04 USD) und ServiceNow (+ 2.65 Prozent auf 728.58 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Norwegian Cruise Line (-7.49 Prozent auf 16.56 USD), Carnival (-7.09 Prozent auf 15.34 USD), Aptiv (ex Delphi Automotive) (-5.65 Prozent auf 70.30 USD), Align Technology (-5.63 Prozent auf 256.01 USD) und Lumen Technologies (-5.04 Prozent auf 1.13 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 62’254’562 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.057 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch