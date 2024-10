Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Der S&P 500 fiel im NYSE-Handel letztendlich um 1.86 Prozent auf 5’705.45 Punkte zurück. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 48.921 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.690 Prozent leichter bei 5’773.53 Punkten, nach 5’813.67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’775.34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’702.86 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 2.20 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’762.48 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’522.30 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, stand der S&P 500 noch bei 4’193.80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 20.30 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’878.46 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Paycom Software (+ 21.35 Prozent auf 209.03 USD), Entergy (+ 15.16 Prozent auf 154.78 USD), International Paper (+ 13.28) Prozent auf 55.54 USD), Ametek (+ 8.54 Prozent auf 183.34 USD) und NortonLifeLock (+ 8.18 Prozent auf 29.11 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Huntington Ingalls Industries (-26.16 Prozent auf 184.96 USD), Estée Lauder Companies (-20.90 Prozent auf 68.94 USD), Aptiv (ex Delphi Automotive) (-17.72 Prozent auf 56.83 USD), Monolithic Power Systems (-17.45 Prozent auf 759.30 USD) und Teleflex (-14.52 Prozent auf 201.06 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 64’773’562 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.271 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

