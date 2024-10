Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der S&P 500 schloss nahezu unverändert (minus 0.05 Prozent) bei 5’851.20 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 49.296 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.464 Prozent schwächer bei 5’826.82 Punkten in den Handel, nach 5’853.98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 5’821.17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’863.04 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, mit 5’702.55 Punkten bewertet. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 22.07.2024, mit 5’564.41 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4’224.16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 23.37 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 5’878.46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Philip Morris (+ 10.47 Prozent auf 131.41 USD), General Motors (+ 9.81 Prozent auf 53.73 USD), Quest Diagnostics (+ 6.85 Prozent auf 157.47 USD), Norfolk Southern (+ 4.94 Prozent auf 260.43 USD) und Charter A (+ 4.57 Prozent auf 329.82 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Genuine Parts (-20.97 Prozent auf 113.11 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (-9.05 Prozent auf 176.66 USD), PulteGroup (-7.24 Prozent auf 133.81 USD), Walgreens Boots Alliance (-6.89 Prozent auf 9.73 USD) und Lumen Technologies (-6.70 Prozent auf 6.13 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 42’073’791 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.300 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 600.00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch