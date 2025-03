Börse New York in Rot: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel letztendlich um 1.76 Prozent schwächer bei 5’849.72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 51.597 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.328 Prozent fester bei 5’974.06 Punkten, nach 5’954.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’986.09 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’810.91 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 03.02.2025, lag der S&P 500 bei 5’994.57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2024, notierte der S&P 500 bei 6’049.88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’137.08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 fiel der Index bereits um 0.321 Prozent zurück. 6’147.43 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’773.31 Zählern erreicht.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Erie Indemnity (+ 5.05 Prozent auf 449.69 USD), Weyerhaeuser (+ 4.29 Prozent auf 31.39 USD), The Hershey (+ 3.35 Prozent auf 178.50 USD), Campbell Soup (+ 3.07 Prozent auf 41.29 USD) und Hormel Foods (+ 2.97 Prozent auf 29.48 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Super Micro Computer (-13.00 Prozent auf 36.07 USD), Albemarle (-9.19 Prozent auf 69.95 USD), APA (-8.74 Prozent auf 18.89 USD), NVIDIA (-8.69 Prozent auf 114.06 USD) und Enphase Energy (-7.78 Prozent auf 52.87 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 88’654’280 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.495 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

