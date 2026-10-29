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Kursverlauf 29.10.2026 20:03:20

Börse New York in Rot: S&P 500 nachmittags leichter

Börse New York in Rot: S&P 500 nachmittags leichter

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

ServiceNow
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Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.58 Prozent tiefer bei 7’699.06 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 64.332 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.433 Prozent schwächer bei 7’710.42 Punkten, nach 7’743.98 Punkten am Vortag.

Bei 7’690.94 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’732.21 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.777 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’670.84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7’316.15 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 6’890.59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 12.26 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Carvana (+ 15.78 Prozent auf 68.37 USD), NortonLifeLock (+ 15.15 Prozent auf 28.04 USD), Norwegian Cruise Line (+ 13.39 Prozent auf 18.21 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 12.62 Prozent auf 314.50 USD) und Textron (+ 10.92 Prozent auf 86.87 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen ServiceNow (-27.40 Prozent auf 108.99 USD), Fortinet (-21.73 Prozent auf 136.25 USD), Marvell Technology (-13.88 Prozent auf 216.72 USD), Alphabet A (ex Google) (-13.12 Prozent auf 282.25 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12.88 Prozent auf 280.42 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 sticht die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 22’867’067 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.657 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15.02 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

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