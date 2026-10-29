Börse New York in Rot: S&P 500 nachmittags leichter

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.58 Prozent tiefer bei 7’699.06 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 64.332 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.433 Prozent schwächer bei 7’710.42 Punkten, nach 7’743.98 Punkten am Vortag.

Bei 7’690.94 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’732.21 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.777 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’670.84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7’316.15 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 6’890.59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 12.26 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Carvana (+ 15.78 Prozent auf 68.37 USD), NortonLifeLock (+ 15.15 Prozent auf 28.04 USD), Norwegian Cruise Line (+ 13.39 Prozent auf 18.21 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 12.62 Prozent auf 314.50 USD) und Textron (+ 10.92 Prozent auf 86.87 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen ServiceNow (-27.40 Prozent auf 108.99 USD), Fortinet (-21.73 Prozent auf 136.25 USD), Marvell Technology (-13.88 Prozent auf 216.72 USD), Alphabet A (ex Google) (-13.12 Prozent auf 282.25 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12.88 Prozent auf 280.42 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 sticht die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 22’867’067 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.657 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15.02 Prozent.

Redaktion finanzen.ch