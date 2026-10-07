Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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07.10.2026 22:33:31
Börse New York in Rot: S&P 500 letztendlich mit Abgaben
Der S&P 500 zeigte sich zum Handelsschluss mit negativen Notierungen.
Zum Handelsende fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.22 Prozent auf 7’801.77 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64.502 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.452 Prozent schwächer bei 7’783.55 Punkten in den Handel, nach 7’818.93 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7’807.02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’763.34 Einheiten.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.917 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der S&P 500 bei 7’718.60 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’503.85 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’714.59 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13.75 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’316.91 Zähler.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit NRG Energy (+ 4.84 Prozent auf 108.61 USD), Moderna (+ 4.81 Prozent auf 196.48 USD), Micron Technology (+ 4.06 Prozent auf 1’088.00 USD), Perrigo Company (+ 3.93 Prozent auf 14.55 USD) und Corteva (+ 3.88 Prozent auf 14.45 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Caterpillar (-5.75 Prozent auf 813.83 USD), EMCOR Group (-4.83 Prozent auf 784.66 USD), Allegion (-4.70 Prozent auf 147.91 USD), The Mosaic (-4.63 Prozent auf 19.97 USD) und Teradyne (-4.31 Prozent auf 411.78 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 22’270’623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.128 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.92 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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