Börse New York in Rot: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag ging der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 5’841.47 Punkten aus dem Handel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 48.703 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.638 Prozent auf 5’879.75 Punkte an der Kurstafel, nach 5’842.47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5’840.25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’878.46 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.200 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 17.09.2024, den Wert von 5’634.58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, lag der S&P 500 bei 5’588.27 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, bei 4’373.20 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 23.16 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’878.46 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Snap-On (+ 9.97 Prozent auf 327.79 USD), Travelers (+ 9.00 Prozent auf 264.82 USD), Blackstone (+ 6.27 Prozent auf 169.73 USD), M&T Bank (+ 5.03 Prozent auf 198.87 USD) und Expedia (+ 4.75 Prozent auf 158.01 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Molina Healthcare (-12.55 Prozent auf 289.46 USD), Elevance Health (-10.59 Prozent auf 444.35 USD), Centene (-9.09 Prozent auf 63.00 USD), CSX (-6.71 Prozent auf 33.09 USD) und Erie Indemnity (-5.90 Prozent auf 483.05 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 55’173’330 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.277 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 600.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch