Börse New York in Rot: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Am Mittwoch fällt der S&P 500 um 16:00 Uhr via NYSE um 0.22 Prozent auf 6’116.02 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 52.985 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.220 Prozent auf 6’116.07 Punkte an der Kurstafel, nach 6’129.58 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6’119.06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’112.19 Punkten lag.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Wert von 5’996.66 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 19.11.2024, einen Stand von 5’916.98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 5’005.57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 4.22 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’129.63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’773.31 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Devon Energy (+ 9.40 Prozent auf 38.16 USD), Enphase Energy (+ 5.41 Prozent auf 69.22 USD), Occidental Petroleum (+ 5.22 Prozent auf 51.39 USD), Analog Devices (+ 3.50 Prozent auf 227.92 USD) und Super Micro Computer (+ 2.92 Prozent auf 57.43 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Celanese (-21.40 Prozent auf 54.95 USD), Cadence Design Systems (-8.33 Prozent auf 275.39 USD), Intel (-6.48 Prozent auf 25.62 USD), Synopsys (-4.59 Prozent auf 500.90 USD) und International Flavors Fragrances (-3.96 Prozent auf 83.03 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Super Micro Computer-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 11’423’781 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.514 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

