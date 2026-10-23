Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Am Freitag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0.21 Prozent schwächer bei 25’955.34 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.442 Prozent auf 25’893.95 Punkte an der Kurstafel, nach 26’008.86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’111.62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’866.15 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 1.67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26’936.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 25’137.69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22’941.80 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.70 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit OraSure Technologies (+ 8.68 Prozent auf 4.13 USD), TTM Technologies (+ 8.42 Prozent auf 80.11 USD), Consumer Portfolio Services (+ 7.03 Prozent auf 9.90 USD), inTest (+ 6.19 Prozent auf 13.90 USD) und Daktronics (+ 5.86 Prozent auf 20.60 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen LKQ (-22.47 Prozent auf 17.42 USD), Corcept Therapeutics (-20.13 Prozent auf 85.86 USD), Americas Car-Mart (-15.81 Prozent auf 0.80 USD), SS&C Technologies (-7.35 Prozent auf 82.96 USD) und SMC (-7.21 Prozent auf 380.75 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 24’179’528 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.771 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.25 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch