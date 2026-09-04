Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schlussendlich leichter

Am Freitag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0.29 Prozent auf 26’506.99 Punkte abwärts. Zuvor eröffnete der Index bei 26’587.90 Zählern und damit 0.014 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26’584.06 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26’628.58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’444.84 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0.563 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’584.99 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 04.06.2026, den Stand von 26’830.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, lag der NASDAQ Composite bei 21’707.69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 14.08 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Trend Micro (+ 12.93 Prozent auf 38.80 USD), AXT (+ 9.68 Prozent auf 61.64 USD), TTM Technologies (+ 8.85 Prozent auf 125.60 USD), Ultra Clean (+ 8.77 Prozent auf 72.43 USD) und Americas Car-Mart (+ 8.60 Prozent auf 2.40 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil US Global Investors (-8.87 Prozent auf 2.98 USD), Autodesk (-8.26 Prozent auf 217.90 USD), Adobe (-6.73 Prozent auf 266.51 USD), Synopsys (-5.40 Prozent auf 393.84 USD) und Netflix (-5.35 Prozent auf 78.25 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’483’847 Aktien gehandelt. Mit 4.651 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.58 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch