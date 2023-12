Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schliesst mit Verlusten

Am Donnerstag schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0.03 Prozent) bei 15’095.14 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.284 Prozent auf 15’142.09 Punkte an der Kurstafel, nach 15’099.18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 15’087.22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15’150.07 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 0.442 Prozent. Vor einem Monat, am 28.11.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14’281.76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.09.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 13’201.28 Punkte. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 28.12.2022, bei 10’213.29 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 45.33 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 15’150.07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10’265.04 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Celadon Group (+ 9’900.00 Prozent auf 0.00 USD), Arundel (+ 25.00 Prozent auf 0.15 CHF), Lifetime Brands (+ 12.30 Prozent auf 6.94 USD), Sangamo Therapeutics (+ 11.55 Prozent auf 0.60 USD) und Nektar Therapeutics (+ 7.39 Prozent auf 0.55 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Ebix (-32.16 Prozent auf 1.16 USD), Enzon Pharmaceuticals (-7.79 Prozent auf 0.09 USD), Trend Micro (-6.18 Prozent auf 7’592.00 JPY), Americas Car-Mart (-3.18 Prozent auf 79.47 USD) und Intevac (-2.66 Prozent auf 4.39 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10’792’236 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.701 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Ebix-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 40.54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

