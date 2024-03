Börse New York in Rot: NASDAQ Composite sackt zum Handelsende ab

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich ein Minus in Höhe von 0.54 Prozent auf 16’177.77 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.280 Prozent leichter bei 16’220.11 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16’265.64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16’233.30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’143.34 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.780 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15’655.60 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.12.2023, bei 14’733.96 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 13.03.2023, den Stand von 11’188.84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9.56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 16’449.70 Punkten. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell SIGA Technologies (+ 21.24 Prozent auf 6.45 USD), Allscripts Healthcare Solutions (+ 11.03 Prozent auf 8.05 USD), MicroStrategy (+ 10.85 Prozent auf 1’766.15 USD), Ebix (+ 10.00 Prozent auf 0.94 USD) und New York Community Bancorp (+ 9.01 Prozent auf 3.75 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Comtech Telecommunications (-27.26 Prozent auf 4.19 USD), Arundel (-22.70 Prozent auf 0.14 CHF), TransAct Technologies (-14.41 Prozent auf 5.88 USD), Dixie Group (-9.54 Prozent auf 0.55 USD) und Sangamo Therapeutics (-8.83 Prozent auf 0.79 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 19’507’433 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2.751 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 72.17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

